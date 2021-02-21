Обломки самолета во дворе

Обломки самолета американской авиакомпании United Airlines упали на жилые кварталы города Брумфилда в штате Колорадо. У Boeing 777, который совершал рейс из Денвера в Гонолулу, в полете загорелся правый двигатель. Из-за аварии он вынужден был вернуться в аэропорт и выполнить экстренную посадку, но по пути потерял часть обшивки.

Местные жители, наблюдавшие за горящим самолетом в небе, были немало потрясены.

"Я услышал этот грохот и подумал, что это военный самолет, потому что звук был очень, очень громким- рассказывает очевидец. - Он пролетел прямо над домом, я наблюдал за ним, и видел, что горит правый двигатель".

"Я подумал, что ветер перевернул батут моего соседа, потому что из окна за деревом не видел то место, - рассказывает хозяин одного из домов. - Но потом я открыл дверь и вышел на улицу, смотрю - да это же обшивка двигателя самолета!"

На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. К счастью, ни на земле, ни в воздухе никто не пострадал.