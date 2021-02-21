Luna Rossa взяла Кубок "Прада"

Брызги шампанского и ликование итальянских фанатов - команда Luna Rossa стала обладателем Кубка Прада и автоматически - претендентом на Кубок Америки.

Финальный заплыв отборочного этапа одной из самых известных и престижных регат в парусном спорте прошёл в воскресенье в новозеландском Окленде.

AC75 Патрицио Бертелли обошла британскую Ineos Team. Команда под руководством легендарного яхтсмена Бена Эйнсли финишировала с отставанием а 1.45 секунды. Итого счёт противостояния в серии матчевых гонок - 7:1 в пользу Luna Rossa.

Победа даёт ей право сразиться за 36-ой Кубок Америки с его нынешним обладателем - Emirates Team из Новой Зеландии.

Команда Италии попытается взять реванш за проигрыш в финале 21 летней давности. В 2000 году она уступила новозеландцам.

Финальные заплывы пройдут в заливе Хаураки с 6 по 15 марта.