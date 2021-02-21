Владивосток: забег по льду морскому

Морской морозный воздух, -10 на термометре, заснеженные пейзажи острова Русский, а под ногами - лёд. Около тысячи бегунов вышли в воскресенье на старт Международного Ледового полумарафона в Владивостоке.

Забег в прибрежной зоне бухты Новик состоялся в шестой по счёту раз. По традиции, в нём участвуют профессиональные легкоатлеты и любители из разных регионов России и других стран.

Бегуны - от мала до велика - в утеплённой одежде и кроссовках со специальными металлическими шипами, чтобы не поскользнуться. В этом году толщина льда на беговой трассе - 60 см.

Каждому спортсмену на финише полагается горячий напиток и заслуженная медаль участника.