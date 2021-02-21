Жители Мьянмы против военных

Тысячи людей вышли на улицы крупнейшего города Мьянмы Янгона несмотря на жесткое подавление протестного движения. В столице Мьянмы Нейпьидо многие приняли участие в похоронах 20-летней девушки, которая в пятницу скончалась в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе манифестации в начале февраля.

Говорят демонстранты:

"В этой ситуации мы должны пытаться манипулировать, даже если мы разгневаны, мы не должны отвечать со злостью. Мы говорим о неприменении насилия и, даже если мне хочется применить силу, я этого никогда не сделаю. Акт гражданского неповиновения — единственное оружие, которые мы должны использовать. И сегодня мы проводим такую акцию, проведем завтра и в другие дни, если потребуется. Мы никогда не остановимся".

"Мои родители выступали против военного переворота в 1988 году. Я тоже должна оказать сопротивление этой диктатуре. Если мы перестанем сопротивляться военным в этот раз, то наше следующее поколение будет жить при диктатуре военных. Мы должны это остановить".

Накануне во втором по величине городе Мьянмы Мандалай по меньшей мере два человека погибли и несколько пострадали во время разгона мирной акции протеста. По данным СМИ, полиция и военные применили боевые и резиновые патроны.

1 февраля военные Мьянмы объявили о введении чрезвычайного положения и смещении руководства страны. Военные утверждают, что прошедших в ноябре 2020 года выборы были сфальсифицированы. Задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.