Год с начала эпидемии в Италии

В Италии отмечают годовщину начала эпидемии коронавируса. В небольшом городке Кодоньо на севере страны, где год назад впервые в Европе пациенту был поставлен диагноз Covid-19, состоялась церемония открытия мемориала. Три колонны из стали представляют собой способность к противостоянию, общность и новое начало.

"Были мы готовы к эпидемии или нет? Был ли наш город готов? История об этом расскажет, — говорит мэр Кодоньо Франческо Пассерини. — В те дни обычные люди совершали неординарные поступки и благодаря таким людям многие смогли одержать победу в борьбе с вирусом. К сожалению, борьба еще не закончилась".

В этом году в Италии 20 февраля впервые отметили Национальный день сотрудников здравоохранения, социальных работников и волонтеров. Папа римский Франциск почтил память медработников, скончавшихся в результате заражения коронавирусом. Всего жертвами болезни в Италии за это время стали почти 100 тысяч человек.

Проведение памятных мероприятий запланировано по все_й_ стране.