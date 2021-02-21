Израиль отменяет ограничительные меры

Израиль начинает постепенно отменять ограничительные меры: в воскресенье здесь снова заработали магазины, торговые центры, музеи и библиотеки. Ученики начальной и средней школы снова начинают учиться в классах после почти двух месяцев занятий в удаленном режиме.

Но в полной мере вкус новообретённой свободы смогут ощутить только люди, уже получившие две дозы вакцины от коронавируса и получившие так называемый «зелёный пропуск»– специальный штрих-код на зеленом фоне. Они смогут ходить в спортивные залы, бассейны, кино и театры. В спортивный зал, чтобы подать пример соотечественникам, уже сходил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Ряд стран, чья экономика сильно зависит от притока туристов, например, Греция, уже заявили, что они будут пускать к себе граждан Израиля с зелеными пропусками в обход карантина.

Израиль занимает первое место в мире по темпам вакцинации: первой дозой вакцины Pfizer здесь привилась почти половина населения, а вторую дозу получил уже почти каждый третий израильтянин.

Израильская кампания вакцинации не распространяется на палестинские территории. Местные власти закупили вакцину Sputnik V в России. В понедельник вакцинация начинается в секторе Газа. Первыми будут привиты медики и люди с хроническими заболеваниями.