Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Тегеран

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран, где проведет переговоры о дальнейшей инспекционной деятельности агентства на иранских ядерных объектах с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

В декабре иранский парламент одобрил законопроект, который должен частично приостановить такие инспекции, если европейские страны, подписавшие ядерную сделку, не откажутся от нефтяных и банковских санкций в отношении Тегерана к 23 февраля. Тогда же Совет стражей конституции Ирана обязал правительство увеличить степень обогащения урана.

Второй за последние шесть месяцев визит проходит на фоне дипломатических усилий по сохранению ядерного соглашения, которое рушится с тех пор, как США при Дональде Трампе вышли из него в одностороннем порядке в 2018 году. Новый американский президент Джо Байден пообещал сделать возвращение к сделке одним из приоритетов внешней политики своей администрации.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году. Цель сделки - не допустить создания иранской ядерной бомбы. Тегеран утверждает, что к этому не стремится.