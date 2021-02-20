Акции протеста против военных: новые жертвы

В Мьянме продолжаются протесты против военных, захвативших власть в стране 1 февраля. В субботу полиция и военные применили боевые и резиновые пули во время разгона акции протеста во втором по величине городе Мьянмы Мандалай. Местные СМИ сообщают о по меньшей мере двух погибших и 6 раненых участников манифестации. Накануне в больнице столичного города Янгон скончалась 20-летняя женщина, получившая ранение в голову при разгоне демонстрации 9 февраля.

Активное участие в субботних манифестациях принимали докеры речного порта города Мандалай. Они присоединились к общенациональной забастовке и акции гражданского неповиновения.

Захватившие власть военные объяснили смещение руководства страны предполагаемыми фальсификациями на ноябрьских выборах. Президент Мьянмы Вин Мьин, министр иностранных дел Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные чиновники были взяты под стражу.