Наводнение в столице Индонезии

Более 1300 жителей индонезийской столицы были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, вызванного проливными дождями. Из берегов вышли сразу несколько рек, затоплены целые кварталы, в некоторых районах Джакарты вода поднялась более чем на два метра.

При этом эвакуацию удалось провести слаженно, о жертвах и пострадавших не сообщалось. Сейчас уровень воды понемногу спадает, и некоторые возвращаются в свои дома.

Дожди, вызванные муссонами, не прекращались в стране несколько дней. На Яве из-за них произошёл оползень, жертвами которого стали 18 человек, жителей одной деревни. Из-за затопленных дорог оказание помощи затруднено.

Синоптики предупреждают, что на следующей неделе муссонные ливни могут вернуться, и на этот раз с ними вместе могут прийти грозы и штормовой ветер.