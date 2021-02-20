В Париже прошли две акции протеста

В Париже сторонники ультраправой организации «Поколение идентичности» устроили в субботу митинг, протестуя против намерения властей распустить её. Здесь собрались несколько сотен человек, заявляющих о себе как о патриотах, которые борются с нелегальной миграцией. Они утверждают, что не нарушали никаких законов и решение роспуске принято из политических соображений. Группировка известна своими громкими акциями. Около трёх лет назад её участники блокировали перевал в Альпах, через который нелегалы попадают во Францию из Италии.

В это же время во французской столице прошёл ещё один митинг, где под лозунгом «социального антифашистского противодействия» собрались противники «Поколения идентичности». Они обвиняют своих оппонентов в разжигании ксенофобии и расовой розни. Акция не была своевременно согласована с городскими властями, поэтому вскоре полиция потребовала её участников разойтись. Это вызвало возмущение собравшихся, но им пришлось подчиниться.