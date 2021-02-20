Премьеры с социальным подтекстом

Странная работа и ещё более странные коллеги: в США в сетевой прокат вышел фильм "Лапсис", режиссёрский дебют американца Ноя Хаттона. Антиутопия и социальная сатира на современное общество вызвала весьма положительные отзывы критиков. Впервые её показали прошлым летом на фестивале фантастического кино в Пучхоне.

Ной Хаттон, режиссёр:

"Невозможно снимать фильм об эксплуатации рабочих и в то же время эксплуатировать собственную съёмочную группу. Так что именно этот фильм мы использовали для того, чтобы сказать "хватит!". Мы не нанимали подёнщиков на минимальную зарплату. Всю команду взяли на постоянной основе, и все, кто занимался производством, получат одинаковый процент, когда картина начнёт приносить прибыль".

Тему антиутопий развивают "Племена Европы": сериал немецкого производства рассказывает о технологической катастрофе, после которой население Старого Света вернулось к прямиком родо-племенному строю, во всяком случае в социальном плане. Но война между племенами оказывается не главной угрозой. Сериал вышел на "Нетфликсе".