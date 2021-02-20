Демонстрации против ограничений и обязательной вакцинации

В столице Кипра Никосии прошла многотысячная демонстрация протеста против коррупции и ограничительных мер, введенных правительством под предлогом борьбы с пандемией. Участники демонстрации призывали подать в отставку президента страны Никоса Анастасиадиса и министра юстиции Эмили Йолитис. Несмотря на участие в демонстрации левых радикалов, она на этот раз она прошла мирно. Участники носили медицинские маски и даже старались держаться друг от друга на безопасном расстоянии.

В субботу о постепенном снятии ограничений объявило руководство находящегося под контролем турок Северного Кипра.

В крупнейших городах Австралии 20 февраля состоялись демонстрации и митинги против кампании по вакцинации от коронавируса, начало которой намечено на этот понедельник. Протестующие обвиняют правительство в намерении сделать вакцинацию в ряде случаев обязательной, что, по их мнению, нарушает гражданские права и свободы.