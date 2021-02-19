Uber-прецедент для гиг-экономики

Верховный суд Великобритании признал водителей Uber сотрудниками компании. В четверг судьи единогласно отклонили её апелляцию.

Это означает, что таксисты, предоставляющие услуги через американский сервис, имеют право на минимальную зарплату, оплачивыемый отпуск, страховые и прочие отчисления.

Судебные тяжбы начались в 2016 году по инициативе группы водителей, недовольных условиями труда.

Между тем, компания добилась закрепления статуса самозанятых для своих таксистов в Калифорнии (с условием выплаты им компенсаций) и надеется сделать то же самое в Европе. На следующей неделе доводы работников и работодателя выслушает Еврокомиссия.

Эксперты называют вердикт британского суда прецедентом с серьёзными последствиям для гиг-экономики (экономики свободного заработка). Потребовать соцгарантии, полагающиеся работникам по найму, могут и от других подобных сервисов. И перестраивать свою бизнес-модель придётся нее только Uber.