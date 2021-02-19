Из-за пандемии убытки Renault достигли рекордных показателей

На фоне пандемии коронавируса убытки Renault в 2020 году достигли рекордных €8 млрд. Основные потери французского концерна - почти 5 млрд евро - связаны с сотрудничеством с его японским партнером Nissan: Renault принадлежит 43% акций компании. Альянс и до кризиса переживал непростые времена из-за ареста его бывшего главы Карлоса Гона в 2018 году.

В мае руководство Renault объявило о плане по экономии €2 млрд в течение трех лет и о сокращении 15 тыс рабочих мест по всему миру. При этом годовая выручка компании также упала на 22% до 43,47 млрд евро.

В целом объемы продаж новых автомобилей в странах Евросоюза за прошлый год установили антирекорд. Падение составило 23,7% и затронуло всех крупнейших автопроизводителей. В январе число регистраций новых автомобилей сократилось на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило менее 726,5 тысяч единиц.

Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA) возлагает надежды на 2021 год и вакцинацию потенциальных покупателей. По ее прогнозам, рост продаж во второй половине года может составить примерно 10%.