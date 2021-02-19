В Мьянме скончалась участница протестов

В Мьянме скончалась молодая женщина, получившая пулевое ранение в голову во время разгона полицией протестующих против военного переворота, произошедшего в стране. 20-летняя Мья Тве Хаинг была доставлена в одну из столичных больниц десять дней назад в критическом состоянии.

Сестра погибшей призвала людей к участию в выступлениях против военных:

– Прошу всех присоединиться к протестам, чтобы они стали успешными. Это всё, что я хочу сказать.

Речь идёт о первом подтверждённом случае смерти среди протестующих со времени начала манифестаций.

Переворот произошёл в Мьянме 1 февраля. Военные задержали лидеров правительства и правящей партии, объявив в стране чрезвычайное положение сроком на год. После этого здесь начались массовые выступления протеста, участники которых требуют восстановления гражданской власти и продолжения демократических преобразования.