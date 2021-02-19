США могут вернуться к ядерной сделке

Иранские власти дают понять, что заключённая шесть лет назад ядерная сделка, из которой затем вышли США, может быть восстановлена. Ранее в Белом доме заявили, что готовы вернуться к соглашению, если Иран будет полностью выполнять его условия. Вслед за этим глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф написал в твитере, что его страна «немедленно отменит все предпринятые меры», если Вашингтон снимет санкции, наложенные прежней администрацией.

Другие участники соглашения, подписанного в 2015 году после многих лет трудных переговоров, прилагали серьёзные дипломатические усилия по его восстановлению. Этот вопрос, как ожидается, станет одним из главных в ходе намеченного на июнь саммита «Большой семёрки». О важности задачи говорит Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании:

– Стремление администрации Байдена к дипломатическому взаимодействию с Ираном и возрождению СВПД представляется мне очевидным. Это важная задача, ведь Иран угрожает дальнейшим несоблюдением договора в плане проверок и протоколов МАГАТЭ, что вызывает беспокойство. И это дополнительная причина, по которой мы хотели объединиться, возродить дипломатические действия, усилить их и наметить дальнейший путь.

Со своей стороны, Соединённые Штаты дают понять, что возобновление ядерной сделки может привести к дальнейшему улучшению отношений с Исламской Республикой. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс:

– Мы хотим выйти за рамки сделки 2015 года, продлить и укрепить её, развив на её основе последующие договорённости для решения других проблемных областей, касающихся наших отношений с Ираном.

Между тем, напряжённость в отношениях США и Ирана по-прежнему сохраняется. Тегеран намерен приостановить инспекции ООН на своих ядерных объектах уже на следующей неделе, если Вашингтон к тому времени не приступит к отмене санкций.