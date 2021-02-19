Валдис Домбровскис разъяснил торговую стратегию Брюсселя

Европейский Союз представил свою торговую стратегию на ближайшие годы. Она предусматривает преодоление последствий пандемии и решительный выход на внешние рынки как всем блоком, так и отдельными странами. Детали плана разъяснил в интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Мы планируем более системно использовать инструменты торговли, защиты своих деловых интересов и правоприменения. Мы также разрабатываем собственный набор инструментов для ситуаций, когда поведение других стран, так сказать, явно выходит за рамки международных правил. Мы будем действовать на многосторонней основе всякий раз, когда это возможно, но мы готовы и действовать автономно, если необходимо ".

Должность Домбровскиса официально называется "ответственный за экономику, работающую для людей". Но представленная им стратегия направлена также на спасение нашей планеты от климатических изменений и загрязнения.

"Во-первых, мы продвигаем в рамках Всемирной торговой организации инициативу по торговле и климату. Она призвана облегчить обмен экологическими товарами и услугами с целью не создавать чрезмерных препятствий для того, что благоприятно воздействует на окружающую среду. Во-вторых, мы будем соблюдать Парижское соглашение как важный элемент наших переговоров о свободной торговле ".

Сотрудник брюссельского института «Брейгель» Ури Дадуш считает, что новая стратегия Евросоюза во многом является продолжением прежней торговой политики:

«Сохраняется преемственность действий в таких важнейших вопросах, как поддержка ВТО, крепкие отношения с США, упор на двусторонние соглашения».

Еврокомиссия сообщила, что выполнение этих внешнеторговых задач будет способствовать созданию в Союзе 35 миллионов рабочих мест.