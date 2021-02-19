В мире даркнета: на экраны выходит фильм о владельце "Шелкового пути"

Даркнет, наркотики, антигерой. На экраны выходит остросюжетный триллер "Асоциальная сеть". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Росса Ульбрихта - владельца анонимной торговой площадки Silk Road ("Шелковый путь"), на которой можно было купить все, что угодно - наркотики, оружие, поддельные документы.

В 2013 году молодой человек был арестован, он получил два пожизненных срока и еще 40 лет тюремного заключения. Даже приговор наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу "Эль Чапо", ответственному за контрабанду сотен тонн кокаина в США, разборки группировки которого в Мексике стоили жизни тысячам людей, был мягче.

Тиллер Расселл, режиссер:"Это очень сложная с моральной точки зрения история. Если бы я потерял любимого человека, потому что он покупал наркотики на этой платформе, я бы поддержал такой приговор. Но дать ему больший срок, чем Эль Чапо... Это слишком сурово. Я верю в то, что каждый человек имеет право на второй шанс. Я сам столько раз ошибался, оказывался на дне, но мне повезло, мне был дан второй шанс. Я надеюсь, что и у Росса все-таки появится возможность сделать что-то еще со своей жизнью".

С 19 февраля фильм можно увидеть в кинотеатрах, а также на стриминговых платформах.