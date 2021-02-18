США: за атакой через SolarWinds, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения"

Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds, и полагает, что за ней, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения".

Об этом заявила в среду заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. По ее словам масштаб вмешательства, затронувшего ряд федеральных ведомств и сотни американских компаний превращает его в нечто большее, чем единичный случай шпионажа.

Энн Нюбергер, заместитель помощника президента США по нацбезопасности: "Злоумышленник представлял собой изощренную и настойчивую угрозу. Изощренную, потому что уровень их знаний о технологии и способах ее применения был действительно высоким. Настойчивую - потому что они сосредоточились на идентификационной части сети, которую сложнее всего очистить. Это не единственный случай злонамеренной киберактивности, вероятно, российского происхождения как для нас, так и для наших союзников и партнеров".

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds. Занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению якобы причастна Россия.

Американские эксперты предположили, что речь идет о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательной информации. В Москве категорически отвергли это обвинение, как и утверждения о вмешательстве России в избирательные процессы в США.