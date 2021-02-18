Швейцария готовится снимать ограничения

Швейцария готовится постепенно снимать ограничения, введённые в связи с пандемией. 1 марта здесь откроются магазины, библиотеки и зоопарки, разрешено будет собираться на улице группами до 15 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Ален Берсе:

– Ситуация улучшается, она ещё не вполне благополучна, но улучшается. Исходя из прогнозов на ближайшие недели и месяцы, мы можем начать постепенно снимать ограничения. И если мы будем действовать осторожно, то в начале апреля сможем сделать следующий шаг, а затем ещё один.

Министр отметил, что благодаря ответственному поведению граждан за последний месяц число новых заболеваний сократилось вдвое. Предполагается, что 1 апреля в Швейцарии смогут открыться террасы кафе и ресторанов. В дальнейшем, в зависимости обстоятельств, каждый месяц власти будут принимать соответствующие решения.