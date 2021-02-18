Испанское масло в "тарифных тисках"

Не лучшие времена переживают производители оливкового масла в Испании. Виной тому - американские пошлины. 25%-е тарифы ввёл ещё в период своего президентства Дональд Трамп.

Как итог: по данным испанской Ассоциации фермеров Asaja, экспорт бутилированного масла в США в 2020-ом сократился на 81%, по сравнению с годом ранее.

При том, что Испания - лидер по производству этого продукта в Европе. По прогнозам, до конца года страна произведёт свыше полутора миллиона тонн оливокого масла. Тогда как идущие следом за ней Греция и Италия - в семь раз меньше.

Как раз последняя с недавних пор и является главным поставщиком "жидкого золота" в США.

А объёмы импорта, например, из Туниса или Португалии в прошлом году возросли на 700% и 850% соответственно.

В 2019 году Дональд Трамп, недовольный решением ЕС выделить многомиллиардные субсидии авиастроителю Airbus, обложил пошлинами ряд европейских товаров. Позже это право американского лидера подтвердила ВТО. В списке оказались французское вино, итальянский пармезан, шотландский виски и испанское оливковое масло. Ничего не изменилось со сменой хозяева в Белом доме. Джо Байден пока не выказал намерения ослабить "тарифные тиски".