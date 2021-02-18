В эту пятницу (19 февраля) Соединённые Штаты снова официально присоединяются к Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата. Оно было подписано в 2015 году, когда президентом был Барак Обама. Одним из первых распоряжений нынешнего хозяина Белого дома, Джо Байдена, было отозвать принятое в 2017 году решение его предшественника Дональда Трампа о выходе из соглашения. Новый демократический президент обещает достичь к 2050 году углеродной нейтральности. Это означает, что выбросы веществ, вызывающих парниковый эффект, будут нейтрализованы естественными экосистемами и техническими решениями.

Депутат Европарламента из Финляндии Миапетра Кумпула-Натри говорит, что Европейский Союз преследует ту же цель и надеется на укрепление партнёрства с американцами в этой сфере:

"Мы с нашим Фондом восстановления и они с их климатическим планом много в это инвестируем. Мы, Евросоюз, можем взять больше инициативы на себя, учитывая, что во внедрении зелёных технологий создаётся здоровая конкуренция, как мы слышали от Джона Керри, Самые первые речи, которые он произнес в качестве климатического посла США, указывают на том, что экспорт также будет частью этой стратегии".

Главым мировым экспортёром и небокоптителем является Китай - на его долю приходится 30,3% вредных выбросов. На втором месте США - 13,4% и ЕC с Великобритания - 8,7%.

Глава организации "Друзья Земли-Европа" Ягода Мунич призывает богатые страны вкладывать больше капитала в развитие возобновляемых источники энергии и помогать в этом более бедным:

"Мы определенно хотим видеть больше действий по отмене инвестиций в ископаемое топливо, в том числе в газ. Мы видим слишком активное строительство терминалов для сжиженного газа. Мы также хотим видеть, чтобы США и ЕС вместе лидировали в мировом масштабе и проявляли солидарность с Глобальным Югом. Мы хотим видеть передачу знаний и технологий Глобальному Югу для перехода к зелёной экономики в менее развитых странах".

Климатический план Байдена предусматривает инвестиции в объёме 2 трлн долларов и создания, в частности, 10 млн рабочих мест в чистой энергетике. Президент также пообещал ограничить выбросы метана при бурении нефтяных и газовых скважин.

Глава американской торговой палаты в Евросоюзе Сюзан Дэнджер рассчитывает, что к борьбе с климатическими изменениями примкнут и деловые круги:

"Для того, чтобы бизнес мог инвестировать, а это долгосрочный проект, ему необходимо знать, что окружающая среда стабильна, предсказуема и определённа. Тогда компании будут смело вкладывать свои деньги в новые технологии, позволяющие сократить выбросы углекислого газа. Это также поможет другим компаниям и всем частям общества уменьшить свой углеродный след".

Евросоюз и Великобритания надеются договориться о более тесном сотрудничестве с США и другими странами по мере приближения и во время следующей климатической конференции ООН, которая пройдёт в ноябре в Глазго.