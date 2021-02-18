Евросоюз представил новую торговую стратегию

Настойчивость, стабильность, открытость. Таковы основные принципы новой европейской торговой стратегии. Изменить прежнюю Евросоюз вынудили коронавирус, экономический спад, изменения климата. Страны-члены прибегали к односторонним действиями, например, закрывали свои границы, не посоветовавшись с соседями, а также недостаточно выходили на внешние рынки.

Поэтому многосторонность — это ещё один принцип торговой стратегии, которую представил в четверг в Брюсселе вице-председатель Еврокомиссии:

«85% мирового роста будут происходить в следующем десятилетии за пределами Европы, поэтому если нынешний кризис соблазняет замкнуться в себе, то это не ответ, - сказал Валдис Домбровскис. - У ЕС значительный торговый профицит, поэтому, повернувшись внутрь, мы можем только ухудшить наши экономические перспективы "

Основными задачами объявлены:

- Содействие восстановлению хозяйства после пандемии;

- Преобразование экономики ЕС для достижения углеродной нейтральности;

- Использование Парижского соглашения по климату в качестве важного элемента торговых сделок;

- Реформа правил Всемирной торговой организации;

- Отстаивание Евросоюзом своих интересов и прав.

Переговоры по обновлению ВТО не увенчались успехом из-за тогоЮ что им препятствовали с 2019 года Соединённые Штаты. Система набюдения за торговой политикой и практикой признана неэффективной.

Научный сотрудник брюссельского института "Эгмонт предполагает", что смена американской администрации делает прогресс в этих сферах более вероятным:

«ЕС и США находятся на одной стороне в вопросе о реформировании ВТО, - сказал Гийом Ван Дер Лоо. -Им обоим нужны более современные правила субсидирования, государственной помощи предприятиям и несогласованной передачи технологий. Всё это, конечно, связано с опасениями, которые Европа и Америка испытывают по отношению к Китаю. ".

Евросоюз также намерен обеспечить соблюдение честной конкуренции, особенно с учетом недавно заключенного инвестиционного соглашения с КНР. ЕС будет разрабатывать инструменты для защиты своих компаний и граждан от недобросовестной торговой практики.

Он хочет расширить свое влияние в мире за счет развития партнерства с Африкой, Латинской Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.