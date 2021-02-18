Продается картина Уинстона Черчилля

Американская актриса Анджелина Джоли продает картину Уинстона Черчилля. Она получила полотно в подарок от бывшего мужа Брэда Питта в 2011 году. Это единственная картина, которую бывший премьер министр Великобритании успел завершить во время Второй мировой войны. "Башня мечети Кутубия" была написана в 1943 году в Марракеше, сразу после секретных переговоров руководителей стран антигитлеровской коалиции, состоявшихся в марокканской Касабланке. Черчилль подарил картину президенту США Франклину Рузвельту.

Полотно выставлено на торги аукционного дома Christie's ("Кристиc").

"На Черчилля повлияли многие художники, не какое-то конкретное движение, но он точно находился под влиянием цветовой палитры, которую применяли пост-импрессионисты. И он часто рисовал на пленэре, можно сказать, что в этом смысле влияние на него оказали импрессионисты", — говорит Николас Орчад, возглавляющий отделение британского современного искусства в Christie's.

За свою жизнь Уинстон Черчилль написал более 500 картин. Торги продут 1 марта. Ожидается, что картина уйдет с молотка как минимум за 2,8 млн евро.