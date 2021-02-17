В Атлантик-сити снесли Trump Plaza

Конце эпохи: в американском городе Атлантик-Сити штат Нью-Джерси снесено здание бывшей гостиницы с казино Trump Plaza ("Трамп плаза").

Отель был открыто в 1984 году, становился ареной для громких боксерских поединков и концертов, площадкой для съемок голливудских блокбастеров, здесь проводили время такие звезды как Арета Франклин, Мадонна и Мик Джаггер.

Экс-президент США Дональд Трамп продал всю недвижимость в городе в 2009 году, но продолжал получать доходы от использования своего имени в названии.

Гостиница была закрыта в 2014 году. 39-этажное здание, принадлежавшее миллиардеру Карлу Айкану. находилось в аварийном состоянии. Мэр Атлантик-Ситихотел выставить на аукцион право на осуществление взрыва по случаю поражения республиканца Дональда Трампа на всеобщих выборах в США. По словам мэры, Трамп, будучи предпринимателем, воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и в 2009 году бросил на произвол судьбы город и его жителей. Карл Айкан выступил против аукциона и пообещал возместить уже собранные средства.