Москва и Пекин уязвили Брюссель вакцинной дипломатией

На ранней стадиии пандемии Россия и Китай демонстративно использовали ресурсы своего здравоохранения, фармацевтической промышленности и военной медицины для оказания помощи некоторым странам Евросоюза, но в собственных внешнеполитических интересах. Брюссель считает, что на данном этапе Москва и Пекин применяют свои вакцины от коронавируса в качестве дипломатического оружия. Такого же мнения придерживается научный сотрудник глобального Совета по международным отношениям Янчжун Хуан:

«Во-первых, они хотят улучшить имидж, который был запятнан во время пандемии. А во-вторых, они хотят укрепить связи со стратегически важными державами, а также странами, охваченными китайской инициативой “Один пояс - один путь”. В-третьих, они хотят расширить рыночные доли своих вакцин и использовать вакцинную дипломатию для достижения других экономических целей ».

Производимой в России вакцины "Спутник V" может хватить для массовых прививок только собственому населению. Несмотря на это, миллионы её доз заказали такие крупные страны, как Индия и Аргентина. Научный сотрудник Германского фонда Маршалла (США) Якоб Киркегор считает, что России удаётся себя рекламировать:

«...то есть продвигать российскую науку и саму Россию как альтернативную технологическую фабрику. Россию знают как производителя нефти, но она гордится своими учеными. Хотя, по-моему это в значительной степени фейк, то есть преувеличение способности России поставлять большие количества своей вакцины Sputnik. Я сильно в этом сомневаюсь, видя, что применение "Спутника" внутри России очень ограничено ».

Многие требуют от Брюсселя активнее противостоять попыткам Москвы и Пекина поставить в зависимость от своих вакцин другие европейские столицы, в том числе Белград. От том, что от этого отказался Киев, напоминает евродепутат из Болгарии Андрей Ковачев, член парламентского комитета по иностранному вмешательству в демократические процессы:

«Безусловно, мы должны поддержать Украину, и эта поддержка только начинается. На неё выделяется из бюджетов Евросоюза и стран-членов 850 млн евро. Подобную поддержку мы собираемся оказывать всем нашим соседям, включая западнобалканских».

Но Евросоюзу пока не удаётся получить достаточное количество вакцин, чтобя сделать уколы населению своих стран-членов, а тем более своих соседей. Москва и Пекин пользуются такой нерасторопностью Брюсселя. А он советует более бедным столицам обращаться за прививками к программе COVAX Всемирной организации здравоохранения.