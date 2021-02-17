Евросоюз запасется вакцинами

На фоне критики в адрес Брюсселя за медленный ход кампании по вакцинации против коронавируса Pfizer et BioNTech объявили о поставке в ЕС дополнительных 200 миллионов доз своих препаратов.

О соглашении с немецким и американской фармпредприятиями стало известно в среду. В руководстве уточнили, что эта партия станет дополнением к 300 миллионам доз, заказанным Евросоюзом ранее.

Итого, до конца текущего года страны сообщества должны получить 500 миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Саймон Гил, вице-президент, Proxima:

"Это как в басне "Заяц и черепаха". Мы не знаем, каков он - правильный подход. И ЕС подаёт хороший пример. Там существует 27 различных программ вакцинации. Передовики (то есть страны с ускоренными прививочными кампаниями) помогают другим государствам, которые пытаются их догнать, делятся опытом, данными. Потому что это одна большая для всех проблема, которая требует сотрудничества на глобальном уровне".

Тем временем, американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson отправил заявку европейскому регулятору на одобрение своей вакцины. Решение по ней примут к середины марта. Для иммунизации этим препаратом требуется один укол, а не два, как при вакцинации уже одобренными в ЕС продуктами AstraZeneca, Moderna и BioNTech/Pfizer.