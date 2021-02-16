Карнавал в Венеции: без доходов - но и без толп туристов

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Венеция лишилась в этом году своего знаменитого карнавала, потеряв за один месяц около 70 миллионов евро прибыли. Если в феврале 2019 года город посетили более 500 пятисот тысяч человек, то сегодня туристов здесь практически не встретишь, и по опустевшей площади Святого Марка прогуливаются венецианцы в исторических костюмах - в полном одиночестве.
Всего 10 процентов отелей остаются открытыми, но и в них нет пос тояльцев. Все пу бличные мероприятия были отменены из-за пандемии.
В магазинах, торгующих традиционными карнавальными масками, ни души, хотя мастера и продолжают производство - для заказов, сделанных онлайн.
Несмотря на очевидные финансовые потери, сегодняшняя погруженная в молчание Венеция - без толпы туристов - наконец принадлежит местным жителям, и некоторые рады этой передышке.
Несмотря на санитарные меры, Венецианский карнавал 2021 года все же можно посетить - в интернете, благодаря видеоклипам с ряжеными местными жителями, таким образом не дающими забыть об итальянской традиции.