Карнавал в Венеции: без доходов - но и без толп туристов

Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса Венеция лишилась в этом году своего знаменитого карнавала, потеряв за один месяц около 70 миллионов евро прибыли. Если в феврале 2019 года город посетили более 500 пятисот тысяч человек, то сегодня туристов здесь практически не встретишь, и по опустевшей площади Святого Марка прогуливаются венецианцы в исторических костюмах - в полном одиночестве.

Всего 10 процентов отелей остаются открытыми, но и в них нет пос тояльцев. Все пу бличные мероприятия были отменены из-за пандемии.

В магазинах, торгующих традиционными карнавальными масками, ни души, хотя мастера и продолжают производство - для заказов, сделанных онлайн.

Я уже 35 лет работаю в этой отрасли и еще никогда не видел такого каранавала. Хамид Седдиги масочный мастер

Несмотря на очевидные финансовые потери, сегодняшняя погруженная в молчание Венеция - без толпы туристов - наконец принадлежит местным жителям, и некоторые рады этой передышке.

Мне кажется, это даже хорошо, это заставит нас задуматься, потому что прошлый карнавал был слишком людным. Джанни де Луиджи директор Международного института Комедия дель арте

Каким мы хотим видеть наш город в будущем? Каков проект развития Венеции? Не повторение старого, а проект новой Венеции, города искусств, культуры, красоты и качественного, а не количественного туризма. местный житель

Несмотря на санитарные меры, Венецианский карнавал 2021 года все же можно посетить - в интернете, благодаря видеоклипам с ряжеными местными жителями, таким образом не дающими забыть об итальянской традиции.