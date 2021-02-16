Лига чемпионов: битва сильнейших команд Италии и Португалии

В этой среду пройдет один из наиболее ожидаемых матчей Лиги Чемпионов: во встрече 1/8 финала играют действующие чемпионы Италии и Португалии - "Порту" принимает "Ювентус" на "Эштадиу де Драгау".

Криштиану Роналду покинул родные пенаты почти 20 лет назад, и рекордсмен "селесау" по числу матчей и голов явно не намерен сбавлять обороты - хотя в 6 прошлых мачтах своих команд против "Порту" он добился победы лишь однажды и забил лишь единожды.

Как говорит наставник туринцев Андреа Пирло, "Роналду едет на родину, и ему, уверен, не терпится забивать даже больше обычного. В матчах на вылет адреналин у него просто через край, мы уже видели это в Кубке Италии, да и в Лиге не раз. Он с гордостью возвращается домой и намерен показать, кто такой Криштиану Роналду"

Накануне Рождества "Порту" пришли к финишу в группе С вторыми вслед за "Манчестер Сити", выиграв 4 из 6 матчей.

В последний раз "драконы" встречались со "Старой синьорой" 4 года назад, на том же этапе соревнования, и дальше прошел "Юве" с общим счетом 3-0. Посмотрим, кому улыбнется фортуна на этот раз.

Еще в одном матче последних 16-ти в эту среду на "Рамон Санчес Писхуан" сойдутся "Севилья" и "Дортмунд" - команды не играли друг против друга с группового этапа Лиги Европы в 2009-2010 г. и вряд ли упустят случай закрепиться в высшем эшелоне европейского футбола.