Международный фестиваль цирковых искусств: без масок и без зрителей

Во Франции, как и во многих других странах Старого Света, все еще закрыты театры и шапито. Публика ждет и томится. А театральные актеры и артисты цирка демонстрируют свое мастерство в рамках Международного биеннале цирковых искусств , одного из крупнейших в мире. В течение нескольких дней в Марселе выступление творческих коллективов просматривали профессионалы и организаторы различных фестивалей.

Ракель Раш де Андраде, содиректор Национального центра циркового искусства: "Мы начали с плана А, затем подумали о плане В, затем о плане С, и о плане D. В конце концов, мы остановились на плане Е - сделать фестиваль для профессионалов. Это было возможно, и у нас есть на право".

Да, без зрителей, но фестиваль позволил артистам снова выйти на сцену. Прошел почти год с тех пор, как гастроли и выступления из-за коронавирусной пандемии были отменены или перенесены, как говорится, до лучших времен. Для людей, чья профессиональная жизнь связана с творчеством , прошедший год принес тяжелые испытания и разочарования.

Йоанн Буржуа, танцовщик и хореограф: "Безусловно, решения, принятые в связи с санитарным кризисом, оказали чрезвычайно сильное воздействие на поэтов, художников, людей, которые посвящают свою жизнь искусству и культуре. Получилось так, что все было распределено по категориям, разделено на то, что считается необходимым и важным и, что считается несущественным".

До сих пор неизвестно, когда именно заполнятся зрительные залы, и жизнь окончательно войдет в нормальное русло. На этих вопросах участники и организаторы фестиваля пытаются не заострять внимание. Их цель показать и напомнить властям, насколько велика сила искусства, особенно в наше непростое время.