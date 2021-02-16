НАТО обсудит варианты своего присутствия в Афганистане

Ухудшение ситуации в Афганистане, а также угрозы со стороны России и Китая, станут главными темами переговоров министров обороны стран НАТО. Их виртуальная встреча пройдёт в среду и четверг. Альянс должен решить, отменять ли крайний срок для вывода своих войск из Афганистана. Он был назначен на 1 мая по мирному соглашению между администрацией бывшего американского президента Данальда Трампа с Талибаном.

Генеральный секретарь НАТО предположил, что эскалация насилия в опустошенной войной стране не может служить основанием для полного прекращения миссии в ней Североатлантического альянса:

«Наша общая цель ясна. Афганистан никогда не должен больше служить убежищем для террористов, нападающих на наши страны, - сказал Йенс Столтенберг. - Мы присутствуем там на чётких условиях. Хотя ни один союзник не хочет оставаться в Афганистане дольше, чем необходимо, мы не уйдем раньше, чем для этого настанет нужное время . "

По данным Пентагона, сегодня в Афганистане находится примерно 10 тыс солдат НАТО, четверть из которых – американцы. Администрация нового президента Соединённых Штатов Джо Байдена пока не раскрыла своих планов в отношении этой страны. Один из возможных вариантов - оставить несколько небольших контртеррористических подразделенией для сдерживания сил бывших афганских правителей - Талибана, а также Аль-Каиды и так называемого "Исламского государства". Но исполняющий обязанности посла США в НАТО пока этому не склоняется:

«Все варианты рассматриваются, но пока не принято никаких решений, - сказал Дуглас Джонс. - Мы и, я думаю, все союзники, привержены дипломатическому процессу, который идет вперед прямо сейчас. Мы считаем, что продолжающийся дипломатический процесс даёт лучший шанс для долгосрочного и прочного урегулирования в Афганистане, и все союзники это поддерживают ".

Лидеры Евросоюза приветствовали обещание администрации Байдена вновь наладить трансатлантические отношения, которые чуть не подорвал за 4 года его предшественник. С новым министром обороны Ллойдом Остином у руля, военное ведомство США полно решимости возобновить конструктивное взаимодействие с НАТО. Планы Трампа по значительному сокращению численности американских войск в Германии, уже отложены новым президентом.