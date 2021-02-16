В Мьянме вновь отключён интернет

В Мьянме вторую ночь подряд был отключён интернет после того, как в течение дня продолжались столкновения между полицией и протестующими против переворота. Военные предупредили, что участникам протестов грозит до 20 лет тюрьмы, но, по мнению Тома Эндрюса, cпецдокладчика ООН по правам человека в Мьянме, ситуацию это не изменит:

– Как бы ни боялись эти люди жестоких репрессий, c которыми уже сталкивались в прошлом, и того, что военные могут убить их в любой момент, больше всего эти люди боятся возвращения жестокой военной диктатуры. В этом их главный страх – снова жить в таких условиях. Они к этому не вернутся.

В столице страны Нейпьидо из полицейского участка выпустили группу старшеклассников, задержанных ранее за участие в акциях протеста. Их встречали манифестанты с флагами.

Между тем стало известно, что свергнутый лидер страны Аунг Сан Су Чжи, останется под арестом по меньшей мере до среды, когда ей предстоит выступить в суде по видеосвязи. Ей предъявлены обвинения в незаконном ввозе в страну переговорных устройств – семи переносных раций.