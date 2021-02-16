В Венгрии библиотеки нашли путь к читателю

В Венгрии библиотеки уже четыре месяца закрыты из-за пандемии, но некоторые из них нашли способ выдавать людям книги. Читателям запрещено сейчас заходить в здание, поэтому главная городская библиотека Будапешта организовала пункт выдачи, который действует прямо у входа. Говорит Ференц Фаркаш, сотрудник библиотеки:

– За последнюю неделю 5500 человек взяли у нас книги, записались или продлили абонемент. Ждём наших читателей не только в центральной библиотеке, но и в 44 пунктах по всему Будапешту.

Для того, чтобы получить книгу, требуется заказать её заранее. После возврата каждая книга отправляется в карантин на трое суток. Некоторым эта услуга помогает скрасить досуг, а кому-то, как этой девушке, библиотечные книги необходимы для работы или учёбы:

– Я сейчас пишу диссертацию и очень обрадовалась, узнав о такой возможности. Ведь по моей теме почти ничего нет в базах данных, доступных в интернете.

В позапрошлом году в библиотеку были записаны 280 тысяч человек. В некоторые дни в центральном здании принимали до пяти тысяч читателей. Поэтому действующий сейчас способ всё же не стал полноценной заменой нормальному режиму работы. Из Будапешта передаёт корреспондент Евроньюс:

– Здесь хранится больше трёх миллионов документов, но треть из них выдаются только в читальном зале. Они будут доступны лишь когда библиотека снова откроется.

В Национальной библиотеке иностранной литературы хранятся книги на 160 языках. Сюда часто приходят студенты-гуманитарии и исследователи, которых тоже теперь обслуживают у входа в здание. Рассказывает Анна Мария Папп, директор библиотеки:

– Многие благодарят нас. Обычно на словах, но недавно пришло даже письмо с благодарностью от одного читателя, получившего книгу, которая была ему очень нужна.

Прекрасный читальный зал библиотеки по-прежнему пустует, но есть надежда, что вскоре ситуация изменится.