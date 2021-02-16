В Брюсселе распахнул свои двери Дом Сольве, построенный в начале прошлого века одним из основоположников стиля модерн бельгийским архитектором Виктором Орта. В 1958 году семья Виттамер приобрела это здание, оказавшееся под угрозой сноса, чтобы вернуть ему былое величие. Говорит Александр Виттамер, владелец Дома Сольве:

– Каждая деталь прорисована архитектором. Он был гением, мне даже не представить, как один человек может создать всё это... Я с детства бываю в этом доме, и каждый раз обнаруживаю что-то новое.

В этом здании многое было совершенно новым и необычным для своего времени. Вместо толстых каменных стен – лёгкие металлические. Сложная система вентиляции, электрическое освещение – что также было новшеством. Всё здесь продумано до мелочей, включая систему обогрева.

– В статьях того времени можно прочесть, что Виттамеры выкупили здание в стиле «лапши», – рассказывает Александр Виттамер, – то есть, интерес к стилю модерн тогда действительно был полностью утрачен».

Дом Сольве открылся для посетителей 13 февраля. Здание внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на пандемию, здесь можно побывать, предварительно записавшись на экскурсию.