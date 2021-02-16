Учреждения Евросоюза хлопочут за венгерское Klubradio

Более восьмидесяти членов Европарламента призвали Еврокомиссию принять конкретные меры в связи с закрытием в Венгрии независимой радиостанции Klubradio. Она ушла из эфира 15 февраля после того, как в сентябре власти отказались продлить с ней соглашение об использовании частоты. Журналисты Klubradio критиковали правительство Виктора Орбана, которое либеральный депутат из Франции обвиняет в ущемлении свободы прессы и нарушении принципов правового государства:

"Мы не можем отступить в этой битве за верховенство права. Мы должны сделать всё, что нужно сделать, - сказала Лоранс Фаррен. - Я состою в Комитете по культуре и образованию и внимательно слежу за предоженными Еврокомиссией Планом действий в отношении средств массовой информации и Планом действий по инвестициям, медиаплюрализму, свободе слова, поддержке восстановления СМИ. Все это части важного проекта. По-моему, для нас пришло время действовать, когда мы можем попросить о большей свободе и большем финансирования для медиа".

Тем временем, Брюссель направил Будапешту письмо с просьбой сохранить за Klubradio прежнюю частоту до тех пор, пока решение Госсовета по надзору за СМИ не станет обязательным к исполнению. А руководство радиостанции выразило намерение подать апелляцию в Верховный суд Венгрии.

Депутаты от правящей партии «Фидес” заявили в письме своим коллегам из Европейской народной партии, что дело носит юридический характер и о нем распространяется много ложной информации.

"Откровенно говоря, Klubradio, а также другие радиостанции и средства массовой информации должны соблюдать закон и действовать в соответствии с законом, - сказал член «Фидес” Балаш Хидвеи. - Венгерские власти не обновили автоматически частоту для этой радиостанции, потому что она нарушили некоторые из правил, которые она должна уважать ".

Радиостанции предъявляют претензии, в частности, по поводу несвоевременной подачи документов. Теперь венгерское правительство сочиняет письмо, которым оно должно ответить Еврокомиссии. Между тем, Klubradio обещает продолжить работу в интернете и просит своих слушателей о поддержке.