Биткойн обновил рекорд

Биткойн вновь обновил исторический максимум, впервые превысив отметку в 50 тысяч долларов. Год назад стоимость криптовалюты составляла 10 тысяч долларов.

Последние три месяца курс биткойна стремительно растет. В феврале цена цифрового актива поднялась на фоне новостей о том, что все больше компаний рассматривают биткойн в качестве платежного средства. На днях об этом объявила международная система Mastercard, а на прошлой неделе американский производитель электокаров Tesla сообщил, что инвестирует в биткойн 1,5 млрд долларов. Затем о намерении использовать цифровые активы наряду с традиционными инструментами заявили крупные коммерческие банки. Биткойн скупают также институциональные инвесторы.

Вместе с тем биткойн остается волатильной валютой. В официальной заявке компании Tesla говорится, что корпорация примет все возможные меры для защиты своих цифровых активов, но в связи с рисками существует вероятность потерь.