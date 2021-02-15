Дровяное отопление будущего

Как небольшая деревня с населением менее 1000 человек может стать эталоном энергетического перехода?

Венизи - небольшой поселок с населением менее тысячи человек, расположенный во французском регионе Бургундия в департаменте Йонна. Поскольку он находится в центре одного из основных лесных массивов региона, мэр решил переключить систему отопления общественных зданий с масляной на дровяную.

Это привело к экономии финансовых средств и снижению воздействия на окружающую среду. Новая котельная экономит более 50% затрат на отопление и позволяет сократить выбросы углекислого газа на 63 тонны в год.

Сильван Куарен, мэр Венизи: "Это хорошо забытое старое, которое мы модернизировали. Раньше мы отапливали дровами и сегодня мы отапливаем дровами, но с использованием очень передовых технологий. Это другой тип энергии, другой тип отопления, который мы внедриди в существующие установки. Энергетический переход от мазута к дровам позволяет добиться реальной эксплуатационной экономии даже с учетом инвестиционных затрат".

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Технологический переход к более чистым и возобновляемым источникам энергии обошелся в 277 тысяч евро, и частично был профинансирован программой сплоченности Евросоюза.

Древесная щепа для котельной поступает с 800 гектаров общественного леса, находящегося под контролем органов охраны окружающей среды. В основном используется поросль, отходы, мертвые деревья или деревья, вырубленные из соображений безопасности, как здесь, рядом с дорогой.

Тьерри Брюгман, лесник:"Ежегодные потребности муниципалитета в колотой древесине составляют 80 тонн. Обычно древесина рубится зимой, а в мае-июне она измельчается и хранится в сарае, который используется для сушки. Итак, мы оставляем древесину примерно на три-четыре месяца, чтобы она высохла, а затем мы можем использовать ее непосредственно в коммунальной котельной".

Это природное топливо имеет форму небольших однородных кусочков сухой древесины, что гарантирует наилучшие энергетические характеристики. Прямую выгоду от этой деятельности получает вся деревня, так как древесина обрабатывается местными подрядчиками. То есть энергетический переход обеспечил полный локальный бизнес-цикл, частью которого стало и благоприятное воздействие на окружающую среду.

Жан-Пьер Галлуа, сотрудник муниципальной службы Венизи: "Отходы, производимые котлами, я имею в виду золу, пойдут на компост. То, что взято у природы в итоге к ней и возвращается".

Основная сеть обеспечивает теплом мэрию, соседние дома и две школы. Еще одна установка обогревает культурный центр на окраине села.