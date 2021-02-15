Мьянма: танки в городе

В Мьянме, где продолжаются массовые протесты против военного переворота, на улицы крупных городов для разгона манифестантов были введены танки и бронемашины. Сообщается о стычках между протестующими и военными. Демонстранты требуют вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.

"Выглядит так, будто генералы объявили войну своему народу: ночные рейды, задержания, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны в населенных пунктах. Это говорит об отчаянии. Но, внимание, генералы, вы понесете ответственность", - написал в Twitter спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.

Как сообщил адвокат государственного советника Аун Сан Су Чжи, которая была задержана военными, она останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля, а не до сегодняшнего дня, как ожидалось.

Кампания гражданского неповиновения в Мьянме расширяется, к ней присоединяются медики, преподаватели, госслужащие и сотрудники частных предприятий, которые прекращают работу в знак протеста против захвата власти военными.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на ноябрьских выборах.