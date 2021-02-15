Штраф Google за обман во Франции

Ирландский и французский филиал корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро за некорректное отображение рейтингов отелей. Об этом сообщило Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции.

В заявлении говорится, что проведенное управлением расследование позволило выявить обманный характер рейтинга гостиниц. Разбирательство началось после многочисленных жалоб от владельцев и управляющих отелей, в ходе проверки были собраны данные о 7 500 гостиниц.

Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации гостиниц, в результате чего выяснилось, что Google заменил рейтинг Atout France собственными критериями.

В управлении отметили, что подобная практика нанесла сильный ущерб как потребителям, так и владельцам тех гостиниц, классификация которых была незаслуженно понижена относительно официального рейтинга.