Драги ушёл на национальный уровень и остался на европейском

Масштаб этой политической фигуры выходит за пределы национального. Считается, что в бытность председателем Европейского центробанка Марио Драги спас общую валюту. А теперь лидеры стран ЕС тепло приветствуют его в качестве председателя правительства Италии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен написала в Twitter, что Драги - «исключительный ресурс не только для Италии, но и для всей Европы, особенно в такое трудное время», а глава Совета ЕС Шарль Мишель добавил, что он хочет "поскорее приступить к совместной работе по восстановлению Европы".

Приоритетом нового итальянского премьера будет преодоление кризиса в здравоохранении и ликвидация последствий пандемии, на что будет выделено 209 млрд евро. Национальный план разрабатывается министрами-технократами с учётом задач всего Евросоюза.

Доверие команде Драги выразил один из его предшественников , ныне еврокомиссар пр экономике Паоло Джентилоне:

«Я полностью уверен в том, что опыт, идеи и навыки премьер-министра, безусловно, помогут создать эффективное и проевропейское правительство».

Драги хорошо знает, как устроены и работают хозяйство и финансы Союза, Эксперт Европейского совета по международным отношениям считает, что с итальянцем будут постоянно консультироваться ближайшие годы его коллеги по ЕС:

«В этом году Ангела Меркель оставит бразды правления Германией, и мы потеряем очень важную фигуру европейской политики и интеграции, учитывая, что французу Эммануэлю Макрону также скоро предстоят важные выборы, - сказала Тереза Корателла. - Поэтому роль, которую Драги может сыграть в этом очень деликатный для Европы момент, очень важна ».

Однако французский левый евродепутат сомневается, что Драги сможет успешно строить вместе с другими лидерами обещанную модель социальной Европы:

«Это фантазия либералов, которые думают, что с банкиром мы решим сегодняшние проблемы, - сказала Манон Обри. - К сожалению, я думаю, что наоборот, мы их с ним усугубим».

На Марио Драги возлагают в Европе большие надежды. Но вначале ему придется сделать «всё возможное», чтобы вытащить из нынешних неурядиц родную Италию.