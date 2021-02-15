Падение промышленного производства в еврозоне

Объем промышленного производства в странах еврозоны в декабре упал на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель превысил прогнозы экспертов. В целом в в странах ЕС промпроизводство упало на на 1,2%. Это снижение связано с падением производства товаров промышленного назначения — так, в еврозоне оно сократилось за этот период на 3,1%, в ЕС — на 2.8%.

При этом в Дании, Португали, Эстонии и Люксмебурге в декабре наблюдался значительный рост объемов промышленного производства, тогда как наибольшие потери произошли в Венгрии , Бельгии и Финляндии.

В годовом выражении положительную динамику продемонстрировали Словакия, Польша и Латвия, значительный спад зафиксирован в Бельгии на Мальте и в Португалии.

На этом фоне по итогам минувшего года основным торговым партнером ЕС стал Китай, опередивший США за счет быстрого восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса меньше, чем западные страны.

В 2020 году объем промышленного производства в еврозоне в годовом выражении снизился на на 8,7%, в ЕС — на 8%.