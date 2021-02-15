Евросоюзу не по душе проверки на немецкой границе

В минувшие выходные, с целью остановить распространение новых штаммов коронавируса, Германия ужесточила пограничный контроль, в частности, с Чешской республикой. Глава Ассоциации пассажиров пригородных поездов Чехии сказала, что Евросоюзу следует вмешаться и прояснить эти действия немецких властей, которые привели в некоторых случаях к разделению семей:

«Как долго это продлится? Как и каким правилам люди должны следовать? – вопрошала Зузана Винтрова. - Все проблемы с пассажирами, которые ездят на работу, они должны быть прояснены».

Немецкие земли Бавария и Саксония закрыли границы с полуночи воскресенья для всех, кроме возвращающихся граждан ФРГ и особо важных рабочих - даже для тех, кто прибывает с отрицательным результатом теста на Covid-19.

В минувшие выходные еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс написал в Twitter, что руководство Евросоюза обеспокоено односторонними решениями, нарушающими Шенгенский режим свободного передвижения, и отправляет письма об этом странам-членам:

На ежедневном пресс-брифинге представитель Еврокомсиссии настаивал на том, что границы нужно поскорее открыть:

«Я бы опроверг мнение о том, что это занимает очень много времени. Мы говорим о мерах, которые часто реализуются очень быстро, - сказал Кристиан Виганд. – Мы внимательно следим за всеми этими проблемами, мы наблюдаем за этим, мы находимся в контакте со странами-членами. Нашим компасом должны быть совместно согласованные рекомендации ».

Рекомендовано, в частности, использовать систему цветовой кодировки на картах для указания уровня опасности. Об этом договорились в феврале лидеры ЕС, которые допустили введение ограничений на границах в случае сильной вспышки пандемии.