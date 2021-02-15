Брюссель Лондону: "поосторожнее с международным правом!"

Проблемы «брексита» никак не уходят в историю. В последние дни прошлого года Евросоюз и Великобритания спешно заключили торговое соглашение. Обе стороны пытаются использовать в своих интересах прописанный в соглашении протокол о Северной Ирландии. Он предусматривает таможенный досмотр грузов в Ирландском море. Это может, по сути, отрезать Ольстер от остального Королевства, против чего бурно возражают лоялисты. В интервью Euronews их пытается успокоить вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович:

«Я думаю, очень важно смягчить тон, снизить риторику. Нам нужно создать благоприятную атмосферу для реализации протокола, как мы это сделали в декабре. У нас тогда тоже были очень сложные ситуации, но все вопросы удалось решить ».

В рамках новых отношений между Евросоюзом и Великобританией Северная Ирландия остается в едином рынке товаров ЕС. Эта договоренность исключает восстановление пограничного контроля на острове Ирландия, которое могло бы подорвать мирное соглашение Страстной пятницы. Но с начала года на острове возник дефицит товаров. Великобритания стала подвергать все вывозимые из неё через море агро-продовольственные товары проверке, которую Марош Шефчович считает чрезмерно жёсткой:

«Выполнение протокола - это улица с двусторонним движением, и мы готовы выполнить свою часть. Но также нам необходимо увидеть, как Соединённое Королевство придерживается своих обязательств по пограничным вопросам. Оно обещало проводить проверки электронным средствами, предлагалось ввести упрощенные экспортные декларации и упрощенные справки о здоровье, а также упрощённые правила проезда для торговых компаний, заслуживающих доверие. Всё это для того, чтобы полки супермаркетов Северной Ирландии были заполнены. Я думал, что мы всё это согласовали ещё 17 ноября.»

Несколько недель назад Евросоюз решил использовать североирландский протокол, чтобы не допускать вывоза из него вакцин от коронавируса. Это означало бы восстановление пограничного контроля с другой стороны. Премьер-министр Борис Джонсон пригрозил сделать то же самое ради сохранение британского внутреннего рынка. Но вице-председатель Еврокомиссии заверяет, что протокол не подлежит пересмотру:

«Я думаю, британский законопроект о внутреннем рынке создал достаточно большие проблемы. Мы со своей стороны продемонстрировали готовность искать решения, мы их ищем и подходим к этому очень спокойно. Но я думаю, что мы все должны быть очень осторожны и не нарушать международное право, в том числе соглашение, которое мы только что подписали. Я думаю, что для отношений между ЕС и Великобританией это имеет колоссальное значение».

Шефчович признал, что Еврокомиссия совершила ошибку, когда прибегла к статье 16-й торгового соглашения ради удержания вакцин. При этом словак назвал протокол важным инструментом для решения проблем которые возникают после «брексита».