Лига чемпионов: первые поединки стадии плей-офф

"Барселона" и "ПСЖ" померятся силами в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Встреча состоится на "Камп-Ноу" во вторник.

У каталонцев - свежии воспоминания о разгроме "Алавеса" в Ла Лиге и Лионель Месси в составе. У парижан - важная победа над "Ниццей" в Чемпионате Франции и Неймар, который из-за травмы появится скорее всего только в ответном матче.

По словам тренера, события "ремонтады" в "ПСЖ" не забыли, но спустя почти четыре года перед нами - "новая команда".

Маурисио Почеттино, главный тренер "ПСЖ": "То, что случилось - в прошлом, это уже не исправить. Но мы строим лучшее будущее - это главное. Мы всегда стремились к тому, чтобы сформировать сплочённый коллектив из игроков и персонала. И, конечно, для болельщиков, как и клуба в целом, нужно создавать нечто лучшее, совершенствоваться".

Также на стадии плей-офф Лиги Чемпионов во вторник сыграют "Ливерпуль и "Лейпциг".

Подопечные Юргена Клоппа попытаются реабилитироваться перед болельщиками за три подряд поражения в английской премьер-лиге. Пока букмекеры отдают небольшое предпочтение немецкой команде.

Встреча пройдёт на нейтральном поле - в Будапеште. Так как Германия закрыла въезд из Великобритании, в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ответные матчи состоятся через три недели.