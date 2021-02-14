Во Франции распустят ультраправую организацию "Поколение идентичности"

Во Франции начата процедура роспуска ультраправой организации "Поколение идентичности". Это было давним требованием ряда ассоциаций и политических партий.

Новость объявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Он добавил, что у активистов есть "десять дней, чтобы дать ответы на противоречивые вопросы".

Группировка известна своими антимигрантскими акциями. Так, например, в апреле 2018-го в Альпах сотни активистов блокировали перевал, по которому нелегалы следуют из Италии во Францию. Последняя подобная операция прошла в январе этого года в Пиренеях у испанской границы.

Решение властей осудила Марин Лё Пен. Лидер движения "Национальное объединение" напомнила о том, что "свобода выражения мнений - одна из основ демократического общества".

Правозащитники обвиняют членов организации в "провокациях, основанных на дискриминации", "разжигании расовой ненависти". Однако ни одно из многочисленных судебных разбирательств не завершилось обвинительным приговором.

С 2019 г. по распоряжению Эммануэля Макрона был запрещён целый ряд ультраправых группировок. Как заявляли власти, организации "Поколение идентичности" всё это время удавалось не пересекать красную черту.