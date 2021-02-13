Мир скорбит по Чику Кориа

Мир скорбит о кончине легендарного американского джазового пианиста и композитора Чика Кориа.

Одним из первых свои соболезнования выразил британский певец Кэт Стивенс, по его словам, Чик Кориа был не только исполнителем, но и учителем. Британский гитарист Джон Маклафлин признался, что мир стал грустнее без его брата Чика.

Центр исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, где Чик Кориа неоднократно выступал, напомнил о том, что музыка развивалась благодаря таланту пианиста.

Музыканта не стало ещё во вторник, но родственники сообщили об этом двумя днями позже. Чик Кориа умер в возрасте 79 лет от редкой формы рака, который был диагностирован лишь недавно

Кориа был обладателем 23 престижных премий "Грэмми" и считается одним из наиболее выдающихся джазовых музыкантов в мире

В 2014 году во время своих гасролей в Будапеште он сказал: "Я согласен, что нам нужно больше культуры и искусства, но творческие способности заложены в каждом из нас и вопрос заключается лишь в том, как их проявить, нужно работать над тем, чтобы это произошло. И если в жизни законы и бюрократия не помогают, я думаю, что творческие люди могут приводить жизнь в движение. Мне нравится играть, потому что это моя жизнь. Думаю, что лучшее, что я могу предложить людям и окружающему миру — это моя музыка".

В 1960-е годы Чик Кориа играл в коллективе Майлза Дэвиса, а затем основал собственную группу Return To Forever. За свою продолжительную карьеру он выступал и записывался с самыми известными джазовыми музыкантами и выпустил десятки дисков.