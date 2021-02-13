40 мигрантов спасены в Средиземном море

Пока на суше бушует пандемия, на море - усилиями правозащитной организации Open Arms идут операции по спасению мигрантов.

Вот уже несколько дней активисты испанской НПО находятся под пристальным наблюдением ливийских патрульных катеров, иногда граничащим с запугиванием.

Два дня назад без объяснения причин судно береговой охраны Ливии Fezzan 685 преградило путь спасателям. А корреспондент Euronews заснял кадры того, как сотрудники патрульной службы просили активистов покинуть зону, но те были уверены что находятся в мальтийских территориальных водах.

К 6 часам вечера на горизонте появилась ещё одна лодка. В ней находились 40 человек. Сутки они провели в открытом море. Среди пассажиров - женщина с трехмесячным ребёнком, а также трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Пабло Ромиро, корреспондент Euronews: "После нескольких часов поисков и стычки с ливийской береговой охраной, которая попросила нас покинуть ливийские воды, тогда как это территориальны воды Мальты, активисты Open Arms обнаружили эту деревянной баржу. На борту - десятки людей, в том числе - женщина с маленьким сыном. В этот самый момент последних пассажиров пересаживают в спасательную шлюпку".

Спасённые мигранты - выходцы из Судана, Египта, Камеруна, Алжира и Марокко. Операция завершилась с наступлением темноты. Все пассажиры теперь в безопасности - находятся на судне НПО.

В прошлом году свыше 34 тысяч нелегалов переплыли Средиземное море и высадились на европейский берег. Но выжить в опасном путешествии удаётся далеко не всем. В этот раз на помощь терпящим бедствие пришли спасатели. Еще одна выполненная миссия на счету Open Arms.