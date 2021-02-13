Братская могила для воинов 1812 года

Их разделила война, но примирила смерть. Под музыку военного оркестра и пушечные залпы в Смоленской области перезахоронили останки русских и французских солдат-участников войны 1812 года.

Церемония со всеми подобающими почестями прошла в Вязьме в субботу, несмотря на 15-градусный мороз и снегопад. На ней присутствовали французские и российские дипломаты, потомки наполеоновского маршала Иоахима Мюрата, полководца Михаила Кутузова, представители императорского дома Романовых и около 100 реконструкторов военно-исторических клубов.

Отныне в братской могиле под одним монументом будут покоиться останки 120 воинов, погибших в кровопролитных сражениях под Смоленском, а также шести мирных жилей - трёх женщин и троих детей. Их обнаружили в прошлом году в ходе масштабных археологических раскопок, проходивших под патронатом франко-российского форума "Трианонский диалог".