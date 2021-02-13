Хаос на дорогах Европы

В Италии по меньшей мере три человека стали жертвами крупной дорожной аварии. На шоссе под Турином столкнулись 25 автомобилей. Участок дороги в итоге полностью перекрыли. Водители заявляют, что обслуживающая трассу компания не предприняла своевременных мер по удалению снега и льда.

Во Франции из-за снега и обледенения объявлен повышенный уровень опасности в 28 департаментах. Под Пуатье на западе страны власти решили в целях безопасности не выпускать на автотрассы большегрузные автомобили. Четыре сотни фур вынуждены ждать улучшения погоды на обочинах.

В Москве суббота стала вторым днём по количеству выпавшего снега за всю 140-летнюю историю наблюдений. К вечеру высота сугробов достигала 59 см, лишь чуть-чуть не дойдя до абсолютного — 60-сантиметрового — рекорда, установленного в 1956 году. Из-за непрекращающегося снегопада на дорогах образовались огромные даже по московским меркам пробки.