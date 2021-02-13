Приговор по делу о гибели ребёнка

В Бельгии полицейский приговорён к одному году лишения свободы условно по делу о гибели двухлетней девочки из семьи мигрантов.

В мае 2018 года водитель проезжавшего через Бельгию микроавтобуса отказался остановиться по требованию полиции. Началась погоня, стражи порядка открыли по машине огонь. Оказалось, что фургон вёз два десятка нелегалов, стремившихся попасть в Великобританию. Одна из пуль попала в голову двухлетней девочки, которая потом умерла в больнице.

Лоран Кенн, адвокат полицейского:

"Для офицера полиции это непростая ситуация. Сегодня его действия сочтены неправильными, но в то время его вышестоящий начальник, министр внутренних дел, предписывал действовать именно так".

Ещё ранее некоторые бельгийские политики заявляли, что родители девочки должны нести свою долю ответственности за её гибель, а не выступать в качестве потерпевшей стороны.

Адвокаты же обвиняли полицию в попытках запутать следствие.

Сельма Бенхелифа, адвокат родителей девочки:

"Почему полицейские сообщили врачам, что девочка выпала из фургона? Откуда эта версия, что девочку использовали, чтобы выбить окно? Всё это совершенно не так".

Защитники прав мигрантов в течение процесса проводили манифестации у здания суда.

Водитель фургона ещё раньше был осуждён на четыре года тюрьмы. Родителям погибшей девочки было выдано разрешение остаться в Бельгии.